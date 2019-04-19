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Склад текстиля горел в Борисове

Происшествия 19.04.2019 | 09:39
Последствия пожара. Фото Минского областного УМЧС
Последствия пожара. Фото Минского областного УМЧС

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове ликвидировали загорание склада текстильных материалов, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Спасатели 18 апреля в 23.10 получили сообщение о пожаре склада текстильных материалов на ул.Морозова в Борисове. "Оперативно прибывшие к месту вызова подразделения МЧС обнаружили плотное задымление внутри здания. Пожар локализовали и ликвидировали. Пострадавших нет", - проинформировали в управлении.

На момент пожара на складе было более 130 рулонов готовой продукции. Огонь уничтожил 30 из них, остальное удалось спасти. Здание не повреждено.

Причина пожара устанавливается.-0-

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Теги
Минская область, МЧС, пожар
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