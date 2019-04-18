В Ушачском районе при пожаре в частном доме погибла пенсионерка

18 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Ушачском районе во время пожара в частном доме погибла 85-летняя пенсионерка, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Информация о возгорании в деревне Заозерье поступила ночью 18 апреля. Когда спасатели приехали на место происшествия, дом и расположенный рядом сарай были полностью охвачены пламенем. Под слоем обрушившихся конструкций дома обнаружено тело погибшей хозяйки. Пенсионерка проживала одна.
В результате пожара в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество, сгорел сарай. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - короткое замыкание электропроводки.-0-
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