Скрываясь от мнимой погони, мужчина в Гродно попытался угнать машину

26 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Горе-угонщик из Гродно потребовал ключи от чужой машины, чтобы скрыться от мнимой погони. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Водитель "Рено" приехал к магазину на улице Врублевского, вышел из машины, однако не закрыл ее. Когда вернулся, то обнаружил за рулем неизвестного. Тогда владелец машины сообщил в дежурную часть милиции, что кто-то пытается завладеть его автомобилем.

"Тот сидел на месте водителя и требовал ключи от авто. Свое поведение он объяснил тем, что ему нужно срочно уехать от погони. Ключи ему так и не передали, а затянувшийся диалог позволил подоспеть правоохранителям", - рассказали в милиции.

Противоправному поведению 44-летнего мужчины дается правовая оценка.-0-