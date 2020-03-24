Скрываясь от пограничников, мужчина выбросил из машины товар

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидские пограничники задержали жителя Гродненской области. При попытке скрыться он выбрасывал из машины товар, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

Пограничный наряд поста "Сурвилишки" остановил микроавтобус Volkswagen, чтобы проверить, на каком основании водитель, 32-летний житель Гродненской области, находится в погранзоне. "Документы оказались в порядке, однако крупный товар, накрытый пледом, вызвал подозрения. Водитель отказался показать его пограничникам и попытался скрыться. Во время преследования мужчина решил избавиться от груза и на ходу выбросил коробку. Как оказалось, в ней были товары подакцизной группы", - рассказали в ГПК.

В отношении задержанного составлен протокол за неповиновение законным требованиям должностного лица. Материалы направлены в суд, который и даст правовую оценку действиям мужчины.

В ГПК отметили, что с начала года это уже девятый случай неповиновения законным требованиям на участке Лидского погранотряда.-0-