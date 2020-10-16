След на отвертке помог раскрыть кражу дизтоплива у дальнобойщика в Ляховичском районе

16 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Биологический след на отвертке помог установить личность похитителя дизтоплива у дальнобойщика в Ляховичском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Анна Мацкевич.

В Ляховичский РОВД обратился водитель грузового автомобиля DAF. Он заявил, что ночью на территории АЗС вблизи деревни Гончары неизвестный повредил замок топливного бака и слил 270 л дизельного топлива. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа со специалистом Барановичского межрайонного отдела ГКСЭ. В ходе осмотра правоохранители обнаружили отвертку, которой, предположительно, вскрыли крышку топливного бака. Экспертам-генетикам удалось выделить на инструменте генотип злоумышленника.

Спустя время в поле зрения правоохранителей попал 31-летний житель Барановичей. По результатам сверки удалось установить, что именно ему и принадлежит биологический материал на отвертке. Ляховичский РОСК возбудил уголовное дело.-0-