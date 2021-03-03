Следователи ищут очевидцев ДТП конца 2019 года на М6

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи ищут очевидцев ДТП декабря 2019 года на М6. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
По данным следствия, 6 декабря 2019 года около 10.10 35-летний водитель на автомобиле Honda двигался по 32-му км автодороги М6 в направлении Минска и столкнулся с автомобилем ГАЗ. В результате ДТП 33-летнему пассажиру автомобиля Honda причинены тяжкие телесные повреждения.
В отношении 35-летнего мужчины Минским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса.
Следователи обращаются к очевидцам происшествия, а также к лицам, располагающим видеозаписями, фотоснимками, подтверждающими наличие дорожных знаков 1.33 "Гололедица" и 7.2.1 "Зона действия", установленных на 32-м км автодороги М6 в направлении Минска в указанный период времени, с просьбой сообщить об этом в Минский РОСК по адресу: Минск, улица Скрыганова, 4, или по телефонам 8(017) 302-54-68, 8(017) 302-51-89.-0-