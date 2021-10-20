Следователи ищут очевидцев ДТП с пострадавшим мужчиной в Гродно

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гродненской области расследует дело о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадал 25-летний житель Гродно. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

"По данным следствия, 21 сентября, около 21.06, 28-летний водитель автомобиля Volkswagen двигался по улице Тавлая в направлении улицы Брикеля в Гродно и наехал на мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу. 25-летнему пешеходу причинены тяжкие телесные повреждения", - рассказали в УСК.

Осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина, допрошены подозреваемый и свидетели, назначены экспертизы. Действия водителя квалифицированы по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

Установлено, что Volkswagen двигался по улице Тавлая со стороны улицы Малыщинской. Пешеход был сбит после перекрестка с улицей Курчатова.

Следователи просят тех, кто располагает информацией о случившемся, в том числе записями с видеорегистраторов, сообщить об обстоятельствах аварии в УСК по области по телефонам (80152) 72-40-40, (80152) 72-41-05 и (8033) 621-15-35 либо по номеру 102.-0-