4 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи ищут очевидцев смертельного ДТП у пункта пропуска "Привалка" на белорусско-литовской границе. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла 3 ноября. Около 20.00 на дороге Р42 Гродно - Гожа - граница Литовской республики неподалеку от деревни Привалка автомобиль "Рено" сбил пешехода. От полученных травм 48-летний мужчина скончался на месте.

УСК по Гродненской области возбудило уголовное дело в отношении 31-летнего водителя легкового автомобиля.

"Следователи осмотрели место происшествия, с участием подозреваемого проведены неотложные следственные действия, назначено проведение судебно-медицинской, автотехнической, транспортно-трасологической экспертиз. Допрошены свидетели", - сообщили в СК.

Следователи просят граждан, ставших очевидцами аварии, сообщить об этом в оперативно-дежурную службу УСК по Гродненской области по телефону 8(0152) 72-40-40 (круглосуточно).-0-