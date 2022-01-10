10 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Следователи ищут очевидцев смертельного ДТП в Белыничском районе, которое произошло осенью прошлого года. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

По данным следствия, 20 ноября 2021 года около 17.38 в Белыничском районе 27-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo на автодороге Минск - Могилев со стороны Могилева в направлении Минска, на 143-м км совершил наезд на мужчину, находившегося на проезжей части. В результате ДТП пешеход получил смертельную травму. В отношении водителя возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Следователи обращаются к водителям, ставшими свидетелями ДТП, а также к гражданам, располагающим какими-либо сведениями о произошедшем, с просьбой сообщить об обстоятельствах в Белыничский РОСК по телефонам 8 (02232) 7-78-74, 8(029) 607-34-68.-0-