Следователи ищут свидетелей ДТП под Минском, где жертвой стала 15-летняя девушка

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погибла несовершеннолетняя. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по области Татьяна Белоног.

Авария произошла 9 июля около 14.55 в агрогородке Самохваловичи. "48-летний водитель Toyota совершил наезд на 15-летнюю местную жительницу, которая вышла на проезжую часть из-за стоявшего на дороге микроавтобуса Mercedes-Benz. В результате происшествия с телесными повреждениями несовершеннолетняя была доставлена в больницу, где через несколько дней скончалась", - рассказала Татьяна Белоног.

При осмотре места происшествия зафиксирована следовая картина, проведены иные первоначальные следственные действия. По предварительной информации, водитель был трезв.

Обстоятельства происшествия выясняются, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК. Назначены экспертизы. "Граждан, которые располагают сведениями о произошедшем ДТП, просим сообщить об этом в Минский РОСК по телефону: 8(017) 302-54-69", - проинформировала Татьяна Белоног.-0-