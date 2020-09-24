Следователи ищут свидетелей ДТП в Могилевском районе

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают свидетелей ДТП, которое произошло с участием двух легковых автомобилей вблизи деревни Быстрик Могилевского района, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, 20 сентября около 20.40 водитель автомобиля Honda Accord ехал по дороге Могилев - Славгород в направлении Славгорода. Вблизи деревни Быстрик при обгоне он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Ford Transit. В результате аварии 28-летний водитель автомобиля Ford и 20-летний пассажир Honda получили тяжкие телесные повреждения.

Следователи обращаются с просьбой к водителю автомобиля, при совершении обгона которого произошло данное ДТП, а также к иным гражданам, ставшим свидетелями происшествия, сообщить его подробности по телефонам: 8 (0222) 298-180, 8 (025) 926-42-54.-0-