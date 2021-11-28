Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела беженца на границе

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела беженца без признаков жизни в Браславском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

Вечером 27 ноября вблизи пограничной заставы "Визды" Полоцкого пограничного отряда обнаружено тело неопознанного мужчины афро-азиатской внешности в спальном мешке. После чего сотрудники Государственного пограничного комитета на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

При осмотре места происшествия возле трупа находились одежда и продукты питания. Каких-либо документов, удостоверяющих личность погибшего, не обнаружено.

Фото СК

Следователи опросили местных жителей. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено УГКСЭ по Витебской области.

По данному факту Браславским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.-0-