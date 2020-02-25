Следователи проводят проверку по факту смерти вернувшейся из Египта могилевчанки

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти 46-летней жительницы Могилева. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Женщина возвращалась 23 февраля из Египта в Беларусь на самолете, следовавшем рейсом Хургада - Гомель. По предварительной информации, с 12 по 22 февраля женщина вместе с сыном и знакомыми отдыхала в Египте. В ночь на 23 февраля белорусы выселились из отеля, прибыли в аэропорт и поднялись на борт самолета. Спустя некоторое время после взлета у жительницы Могилева резко ухудшилось самочувствие. Находившиеся на борту пассажиры с медицинским образованием на протяжении оставшегося пути проводили реанимационные мероприятия. По прибытии самолета в гомельский аэропорт пассажирку незамедлительно госпитализировали.

Несмотря на принятые в больнице меры по спасению женщины, вечером 23 февраля она скончалась.

По предварительной информации, полученной от экспертов ГКСЭ, смерть могла наступить из-за осложненного заболевания. Для установления точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи осуществляют проверку, после нее будет дана окончательная правовая оценка ситуации.-0-