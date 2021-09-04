Следователи проводят проверку по факту смерти восьмиклассника в Гомеле

4 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти ученика 8 класса одной из школ Гомеля, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Трагедия произошла 3 сентября в дневное время, когда 14-летний подросток был в школе. Как сообщалось, на перемене ему стало плохо. Прибывшая по вызову бригада скорой медицинской помощи проводила на месте реанимационные действия, однако спасти парня не удалось.

"Следователи опрашивают его одноклассников и администрацию школы. Изъято личное дело учащегося, истребована документация из поликлиники по месту жительства подростка. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства происшествия", - отметила Мария Кривоногова.-0-