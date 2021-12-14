Следователи разыскивают очевидцев ДТП со смертельным исходом в Вилейском районе

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ разыскивает очевидцев ДТП с погибшим пешеходом в Вилейском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"13 декабря в период с 17.00 до 17.40 на 34 км автодороги Н9116 Красное - Илья - Погост, вблизи деревни Дворец Вилейского района, водитель управляя транспортным средством, совершил наезд на 49-летнего минчанина. После этого он оставил место происшествия, его личность не установлена. Пешеход от полученных травм спустя некоторое время скончался в карете скорой помощи. Погибший не был обозначен световозвращающими элементами", - отметили в ГАИ.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст.317 ч.2 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Госавтоинспекция обращается к гражданам, которым что-либо известно о данном происшествии, а также к тем, кто располагает записями с видеорегистраторов. Следователи просят сообщать информацию по телефонам: (8017) 229-04-44, либо на телефонную линию 102.-0-