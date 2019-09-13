Следователи устанавливают личность мужчины, сбитого насмерть поездом в Дзержинском районе

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дзержинские следователи устанавливают личность мужчины, который 3 сентября был смертельно травмирован поездом, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Мужчина погиб около 18.15 на остановочном пункте "Асино" вблизи деревни Скородное Дзержинского района (806-й км перегона ж/д ст. Колосово - ж/д ст. Негорелое). Его сбил поезд региональных линий Городея - Минск-Пассажирский. "Во время доследственной проверки Дзержинским районным отделом Следственного комитета устанавливается личность погибшего. Его приметы: на вид 30-40 лет, рост около 180 см, плотного телосложения, волосы темно-русые коротко стриженные, лицо круглое, лоб средний, глаза серо-голубые, губы средней толщины, подбородок овальной формы", - рассказала Татьяна Белоног.
Был одет в джинсовые шорты синего цвета с полосами по бокам и надписью Rmiele, кроссовки черного цвета с черно-белой подошвой, кофту бордового цвета с капюшоном на молнии.
Следователи обращаются с просьбой к гражданам, узнавшим мужчину по фотоизображению, описанию либо по вещам, сообщить об этом по телефонам: 8 (01716) 5-29-87, 8 (029) 513-59-85 или обратиться в Дзержинский РОСК (Дзержинск, ул. Фоминых, 1а).-0-