Следователи устанавливают личность погибшего в ДТП пешехода в Гомельском районе

23 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают личность пешехода, погибшего в ДТП в Гомельском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

ДТП произошло сегодня примерно в 0.15 на 6-м километре Северо-Западного обхода Гомеля. "Водитель Opel Vectra совершил наезд на мужчину, находившегося на проезжей части. Пешеход скончался на месте происшествия. Следователи устанавливают его личность", - сообщили в СК.

Как уточняется, на вид погибшему 30-35 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы светлые, носил усы и бороду. В момент аварии на нем была куртка темного цвета с белыми вставками на рукавах, синие брюки, черные кроссовки.

Следователи совместно с сотрудниками ГКСЭ и ГАИ провели осмотр места происшествия. Назначены экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК.

В УСК просят всех, кто располагает информацией о личности мужчины, обстоятельствах ДТП либо записями видеорегистратора, сообщить об этом по телефонам (80232) 69-30-50, (8029) 333-32-05.-0-