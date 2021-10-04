Следователи устанавливают обстоятельства ДТП с двумя погибшими в Светлогорске

4 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Светлогорский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства ДТП со смертельным исходом в Светлогорске, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Авария случилась 1 октября, примерно в 23.15. Во время первоначальных следственных действий установлено, что 31-летний житель Светлогорска без водительского удостоверения был за рулем BMW. На ул.Свердлова не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, совершил касательный наезд на железобетонную опору, а затем врезался в деревья.

От травм водитель и 29-летний пассажир скончались на месте происшествия. Еще одна пассажирка - 27-летняя жительница Светлогорска - госпитализирована в реанимацию в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователи просят водителей, которые стали очевидцами ДТП, а также всех, кто располагает сведениями, записями с видеорегистраторов, сообщить об обстоятельствах происшествия в Светлогорский РОСК по телефону: (+37529) 605-84-88.-0-

Фото УСК по Гомельской области