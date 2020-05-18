18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства ДТП в Борисовском районе с шестью погибшими. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

По данным следствия, 17 мая около 20.00 водитель Renault на 461-м км трассы М1 (в направлении города Крупки) выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Geely Atlas. От удара Renault откинуло на движущийся во встречном направлении автопоезд DAF. В результате происшествия погибли шесть человек, находившихся в салоне Renault. Водители Geely и DAF травм не получили и после осмотра медиками были отпущены.

"Предварительно установлено, что в момент аварии в Renault находились три парня и три девушки. Автомобиль принадлежал погибшему в этом ДТП 30-летнему жителю Борисова. Мужчина в 2018 году лишен водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии. Во время первоначальных следственных действий установлена личность еще одного погибшего - 21-летнего парня", - рассказали в СК. Личности остальных погибших устанавливаются. Назначены экспертизы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть шести лиц) Уголовного кодекса.

Для расследования уголовного дела оперативно сформирована следственная группа, в состав которой вошли опытные следователи Борисовского РОСК, УСК по Минской области и центрального аппарата Следственного комитета. Работу следственно-оперативной группы при проведении первоначальных следственных действий на месте происшествия координировал председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

Следственный комитет обращается к гражданам, которые располагают информацией о происшествии, видеозаписями, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 8 (044) 502-50-02, 8 (017) 389-50-02.-0-

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