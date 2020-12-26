Следователи устанавливают обстоятельства двойного убийства в Дзержинском районе

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В милицию поступило сообщение: в доме обнаружены тела 65-летней женщины и 35-летнего мужчины с множественными травмами, сообщает Telegram-канал Cледственного комитета Республики Беларусь.

На место инцидента незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра изъяты предметы и объекты, которые могут иметь отношение к произошедшему. Следователями назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинские, которые проводят эксперты ГКСЭ. Совместно с сотрудниками милиции устанавливаются лица, причастные к происшествию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство двух лиц) Уголовного кодекса Беларуси.-0-