15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух мужчин в ДТП в Минском районе. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

По данным следствия, около 23.00 14 июня 29-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Passat, двигался по автодороге Минск - Молодечно - Нарочь в направлении столицы. Вблизи деревни Щербины Минского района он не справился с управлением, выехал в полосу встречного движения, где столкнулся с седельным тягачом Renault Premium с полуприцепом под управлением 28-летнего водителя.

В результате ДТП водитель и 29-летний пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте. По предварительной информации, ремнем безопасности они пристегнуты не были.

Следователем проведен осмотр места происшествия, для установления обстоятельств совершения ДТП назначено проведение ряда экспертных исследований.

По данному факту Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) Уголовного кодекса Беларуси.-0-

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