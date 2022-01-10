Следователи устанавливают обстоятельства гибели рыбака в Брестском районе

10 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели рыбака в Брестском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал СК.

a href="/incident/view/rybak-utonul-v-brestskom-rajone-478686-2022/">Как сообщалось БЕЛТА, вечером 9 января спасателям поступило сообщение о безвестном исчезновении 39-летнего жителя агрогородка Знаменка. Со слов родственников, мужчина ушел на рыбалку и не вернулся. При проведении поисково-спасательных работ на озере вблизи городского поселка Домачево сотрудники МЧС обнаружили и извлекли из воды тело сельчанина без признаков жизни.

"С привлечением специалистов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и родственники погибшего. Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в СК.

Следователи напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на водоемах зимой: запрещено выходить на лед в темное время суток, при плохой видимости и в состоянии алкогольного опьянения. Также нельзя выходить на тонкий, неокрепший лед, подходить близко к камышам и затопленным кустам (возле них лед тоньше), соблюдать осторожность и опасаться промоин в местах с быстрым течением.-0-