Следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины и ее сына в Речицком районе

Фото СК
4 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели жительницы Речицкого района и ее 12-летнего сына, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал СК.
Тела 33-летней женщины и ее 12-летнего сына были обнаружены в квартире многоэтажки в одной из деревень сегодня ночью.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. "При первоначальных следственных действиях установлено, что смерть подростка носит криминальный характер. По предварительным выводам экспертов, смерть женщины наступила в результате самоповешения. Для установления точных причин гибели матери и сына назначены судебно-медицинские экспертизы", - уточнили в СК.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.-0-