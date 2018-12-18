Следователи устанавливают обстоятельства смерти пациента больницы в Гомеле

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
18 декабря 2018, Вт
-10°C
Переменная облачность EUR 2.4132
USD 2.1262
RUB 3.1849
Главное
Александр Лукашенко "Спорт - не лотерея" - Лукашенко требует обеспечить максимальную эффективность госвложений в отрасль
Президент
Пенсии в Беларуси в 2019 году должны вырасти более чем на 14% - Костевич
Общество
Проект обновленного Налогового кодекса принят в первом чтении
Общество
Руководитель группы "Чистый голос" разыграет квартиру от "Евроопт"! Смотрите на ОНТ прямо сейчас!
Общество
"Дана Холдингс": в новый год - в ритме "Вальса"!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Страны СНГ разрабатывают перечень проектов по приоритетным направлениям фундаментальных исследований
19:22 Общество
Выставка "Маніхвэст" Республики" к 100-летию провозглашения БССР откроется в Минске 21 декабря
19:00 Общество
"Академфарм" по итогам 2018 года выпустит продукции на Br21 млн
18:59 Экономика
Встреча конституционного комитета Сирии намечена на начало 2019 года
18:54 В мире
Фестиваль искусств "Беларускія таленты" собрал около 1,7 тыс. конкурсантов
18:45 Культура
Коллекцию Национального художественного музея пополнил "Натюрморт" Михаила Кикоина
18:27 Культура
Sinotrans открыла евразийскую штаб-квартиру в "Великом камне"
18:26 Экономика
Руководитель группы "Чистый голос" разыграет квартиру от "Евроопт"! Смотрите на ОНТ прямо сейчас!
18:19 Общество
Генпрокуратура усиливает надзор за расследованием особо важных уголовных дел
18:17 Общество
Предрождественские ярмарки пройдут во всех районах Минска 22 и 24 декабря
18:12 Регионы
Перспективы сотрудничества Беларуси и Швейцарии обсуждены в Минске
18:10 Политика
Самая высокая загрузка гостиниц Минска ожидается с 29 декабря по 2 января
18:02 Регионы
"Служба мешания и защиты" Вооруженных Сил отметила 76-летие - интервью
17:49 Общество
Волонтеры с начала зимы помогли по хозяйству свыше 100 пожилым минчанам
17:46 Общество
Департамент госинспекции труда сможет в досудебном порядке рассматривать споры о ЧП на производстве
17:42 Общество
Топ-10 событий Беларусбанка в 2018 году
17:32 Экономика
Эксперты СНГ обсудят в Минске вопросы сотрудничества в сфере занятости населения
17:22 Общество
Суд в Барановичах приговорил закладчика психотропов к 11 годам колонии
17:20 Происшествия
Молодежь Гродненской области помогает убирать снег пожилым сельчанам
17:16 Регионы
Следователи устанавливают обстоятельства смерти пациента больницы в Гомеле
17:16 Происшествия
Все новости
Темы
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
К 100-летию образования БССР К 100-летию образования БССР
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Новый год Новый год
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Следователи устанавливают обстоятельства смерти пациента больницы в Гомеле

Происшествия 18.12.2018 | 17:16
Фото из архива
Фото из архива

18 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти мужчины в одном из медицинских учреждений Гомеля, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Житель Жлобинского района 1957 года рождения проходил лечение в больнице областного центра. 14 декабря, в день его предполагаемой выписки, тело мужчины было обнаружено в здании медучреждения.

Обстоятельств, указывающих на криминальный характер смерти, в настоящее время не установлено, отметила Мария Кривоногова.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивают родственников, медицинских работников и пациентов медучреждения.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Гомель, здравоохранение, Следственный комитет, смерть
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4132 BYN 2.413 BYN 2.42 BYN
USD
2.1262 BYN 2.125 BYN 2.129 BYN
RUB
3.1849 BYN 3.175 BYN 3.19 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Как самостоятельно разукрасить елочную игрушку
Все видео

Фотоновости

Молодежь Гродненской области помогает убирать снег пожилым сельчанам
Все фото

Инфографика

Основные социально-экономические показатели Беларуси в январе-ноябре Основные социально-экономические показатели Беларуси в январе-ноябре 2018 года к январю-ноябрю 2017-го: ВВП - 103,2%, выпуск продукции промышленности* - 106,1%, выпуск продукции сельского хозяйства - 96,5%, инвестиции в основной капитал - 107,9% и т.д.
Вся инфографика
Президент
Лукашенко расставил приоритеты в финансировании спорта
БФФ предлагает открыть в разных районах Минска специализированные футбольные школы
Лукашенко считает, что белорусским спортсменам не хватает силы духа на игровых площадках
Политика
Во время встречи. Фото Совета Республики Беларусь и Грузия договорились укреплять межпарламентское сотрудничество
Перспективы сотрудничества Беларуси и Швейцарии обсуждены в Минске
Полад Бюльбюль оглы переизбран председателем правления фонда гуманитарного сотрудничества СНГ
Экономика
Фото из архива Роспотребнадзор провел экспертную оценку молокоперерабатывающих предприятий Беларуси
"Академфарм" по итогам 2018 года выпустит продукции на Br21 млн
Sinotrans открыла евразийскую штаб-квартиру в "Великом камне"
Общество
Необычные живые книги "Алиса в Зазеркалье" и "Алиса в Стране Чудес" станут волшебным подарком под елку на Новый год и Рождество! Внимание! Конкурс! Окажись в Зазеркалье и получи планшет в подарок!
В новый год - с новым магазином! Супермаркеты "Евроопт" открылись в Лунинце и Чашниках!
"Дана Молл": Новогодний "Театр чудес" вновь удивлял!
Регионы
Фото из архива В Гомельской области комиссии по содействию занятости направили на трудоустройство более 200 человек
Предрождественские ярмарки пройдут во всех районах Минска 22 и 24 декабря
Самая высокая загрузка гостиниц Минска ожидается с 29 декабря по 2 января
Спорт
Сергей Ковальчук Ковальчук: высокий спортрейтинг в мире Беларуси должны обеспечить медалеемкие виды спорта
Автомобильные "Рождественские гонки" пройдут 23 декабря на стадионе "Заря"
Белорусские пловцы на ОИ-2020 в Токио должны показать достойный уровень - главный тренер сборной
Технологии
10 важных советов для перехода в облако
Всемирный банк выделит $25 млрд на развитие интернета в Африке
Первые опытные зоны 5G появились в Минске
Культура
Коллекцию Национального художественного музея пополнил "Натюрморт" Михаила Кикоина
Фестиваль искусств "Беларускія таленты" собрал около 1,7 тыс. конкурсантов
Белорусская выставка "Меня зовут только Янка Купала" проходит в Аргентине
В мире
Фото из архива Встреча конституционного комитета Сирии намечена на начало 2019 года
Новое правительство Сербии возглавил Радован Вишкович
В Кемерово на утреннике в детском саду умер Дед Мороз
Калейдоскоп
Фото Walt Disney Суд в США обязал браконьера ежемесячно пересматривать мультфильм про Бэмби
В Милане испекли самый большой в мире рождественский кекс
Медик рассказала, какие сладости предпочтительнее дарить детям на Новый год
Газета 7 дней
Дорожные курсанты
Легендарный «полтинник»
Анатолий Лемешенок: Учиться профессионализму – у БЕЛТА
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритет – инновационное развитие
Вадзім ЛАКІЗА, Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ. Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
Виктор ЛОВГАЧ. «Передает Гомель»
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года - 2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия