Следователи устанавливают обстоятельства смерти пациента больницы в Гомеле

18 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти мужчины в одном из медицинских учреждений Гомеля, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Житель Жлобинского района 1957 года рождения проходил лечение в больнице областного центра. 14 декабря, в день его предполагаемой выписки, тело мужчины было обнаружено в здании медучреждения.
Обстоятельств, указывающих на криминальный характер смерти, в настоящее время не установлено, отметила Мария Кривоногова.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивают родственников, медицинских работников и пациентов медучреждения.-0-
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