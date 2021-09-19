Следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины из Ирака на белорусско-польской границе

19 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства смерти гражданки Ирака на белорусско-польской границе. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель начальника УСК по Гродненской области Евгений Щербак, передает корреспондент БЕЛТА.

Сообщение об обнаружении на белорусско-польской границе тела женщины поступило 19 сентября. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Установлено, что погибшей является 39-летняя гражданка Ирака.

"Женщина была обнаружена без обуви, и после первоначального осмотра тела, следствие не исключает, в том числе, версию наступления смерти от переохлаждения", - отметил Евгений Щербак.

Сейчас следователи УСК по Гродненской области с привлечением специалистов областного управления ГКСЭ проводят осмотр места происшествия. Осуществляются необходимые следственные и процессуальные действия, назначены экспертные исследования для установления всех обстоятельств произошедшего.-0-

Труп женщины обнаружен на белорусско-польской границе