20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования двух рабочих в Лунинце, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Роман Зармаев.

"По предварительной информации, днем 19 сентября во время проведения работ по переплавке металлолома в цехе чугунного литья на одном из предприятий в Лунинце из горловины печи произошел выброс раскаленного металла. В результате двое рабочих 40 и 50 лет получили ожоги различной степени тяжести от попадания на них частиц раскаленного металла и возгорания одежды", - рассказали в УСК.

В настоящее время пострадавшие находятся в учреждении здравоохранения, им оказывается медицинская помощь.

Следователями проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, изъята документация по охране труда.

По данному факту Лунинецкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.-0-