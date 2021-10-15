Следователи устанавливают обстоятельства травмирования работников на "Беларуськалии"

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования работников на предприятии ОАО "Беларуськалий". Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, днем 14 октября при доставлении работников рудника 1РУ ОАО "Беларуськалий" на смену произошло столкновение транспортной шахтной машины со стенкой горной выработки.

В результате происшествия травмированы четверо работников. Двое госпитализированы. Угрозы жизни пострадавших нет. Автомобиль получил механические повреждения.

Следственно-оперативная группа спустилась в шахту на глубину 430 м для проведения осмотра места происшествия. В настоящее время опрашиваются работники предприятия, изымается документация по охране труда и технике безопасности. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

По данному факту Солигорским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего выясняются.-0-