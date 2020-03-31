Следователи устанавливают обстоятельства убийства женщины в Гродно

31 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно следователи устанавливают обстоятельства убийства женщины. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.
Вечером 30 марта в службу скорой помощи сообщили о том, что в одной из квартир в Гродно женщину ударили ножом. Прибывшие медики констатировали смерть 49-летней хозяйки.
"По предварительным данным, в квартире погибшей также находились двое мужчин и женщина, все они распивали спиртные напитки. Во время возникшего конфликта хозяйке было причинено ножевое ранение в шею, она скончалась на месте", - сообщили в СК.
Следователи осмотрели место происшествия, назначен ряд исследований. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По подозрению в совершении преступления задержаны оба мужчины, один из них - брат погибшей. Следственные действия продолжаются.-0-