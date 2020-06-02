Следователи устанавливают обстоятельства жестокого убийства женщины в Жодино

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства жестокого убийства женщины в Жодино. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

В милицию 31 мая поступило сообщение об обнаружении недалеко от городского кладбища вблизи мусорной свалки тела женщины с колото-резаными ранами. Потерпевшей оказалась 47-летняя жительница Жодино. Проведены осмотры мест происшествий, изъяты предметы для исследований, допрошены знакомые потерпевшей и иные лица.

Возбуждено уголовное дело по п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) УК. По подозрению в совершении преступления задержаны 54-летний мужчина и его 50-летний брат, жители Жодино. Выясняются все обстоятельства произошедшего.-0-