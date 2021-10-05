Следователи устанавливают очевидцев ДТП с погибшим пешеходом вблизи деревни Жуковка Минского района

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело, возбужденное по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

"По данным следствия, 24 сентября около 21.00 32-летний водитель автомобиля Peugeot двигался по автодороге Минск - Калачи - Мядель со стороны Мяделя в направлении столицы. Вблизи садоводческого товарищества "Камвольщик", расположенного рядом с деревней Жуковка, он совершил наезд на 62-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получил травмы, от которых скончался на месте происшествия", - рассказали в УСК.

Следователем осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина, назначен ряд экспертных исследований.

"Обращаемся с просьбой к гражданам, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, в том числе обладают записями видеорегистраторов, обратиться в Минский районный отдел Следственного комитета по адресу: г.Минск, ул.Скрыганова, 4, или по телефонам: 8 (017) 302-54-69, 8 (029) 858-46-31", - добавили в УСК.-0-