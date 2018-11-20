Следственный комитет: при обрушении потолка в "Арене Сити" пострадали две девушки

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека признаны потерпевшими при обрушении потолка в минском торговом центре "Арена Сити". Об этом сегодня сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова в программе "Причины и следствие" на "Альфа Радио", информирует БЕЛТА.

"После того, как все произошло, было ясно, что в результате обрушения пострадала девушка. Ей была оказана необходимая медицинская помощь. После этого она написала заявление и была отпущена из учреждения здравоохранения. По факту происшествия в тот же вечер было возбуждено уголовное дело, а работу следственно-оперативной группы на месте координировал лично председатель Следственного комитета Иван Носкевич, - сказала Юлия Гончарова. - В настоящее время расследование продолжается. Установлено, что пострадавших было две. Вторая девушка обратилась к медикам спустя несколько часов после происшествия". Назначены две судебно-медицинские экспертизы, которые установят степень тяжести травм обеих девушек.

Допрашиваются сотрудники торгового центра, следователи продолжают работы с изъятой документацией - проектной, технической, строительной и другой. "Следователь, который занимался изъятием документов, сказал, что при выборочном подходе изъят целый микроавтобус документов", - отметила Юлия Гончарова. Планируется назначение строительно-технической экспертизы после анализа необходимых документов. Окончательная правовая оценка будет дана уже после завершения расследования.

Как сообщалось, 12 ноября в столичном торговом центре "Арена Сити" на пр.Победителей обвалилась часть подвесного потолка из гипсокартона на площади 150 кв.м. Была госпитализирована 24-летняя девушка. Уголовное дело возбудили по ст.305 УК (нарушение проектов, обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов при производстве строительно-монтажных работ).-0-