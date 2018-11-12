Часть потолка обвалилась в столичном торговом центре "Арена Сити"

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном торговом центре "Арена Сити" на пр.Победителей обвалилась часть потолка, сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

"Обрушился подвесной потолок на 150 кв.м. По предварительным данным, помощь спасателей не требуется", - проинформировала Ольга Мельченко.

Фото из Twitter-аккаунта Минского городского УМЧС

Как рассказали в ГУВД, сообщение в оперативно-дежурную службу Центрального РУВД об обрушении потолка в ТЦ "Арена Сити" поступило в 15.51. На месте работают сотрудники милиции. Обстоятельства уточняются.

По предварительным данным, пострадала 24-летняя девушка - продавец цветочного киоска. Она госпитализирована. Предварительный диагноз - черепно-мозговая травма, ушиб живота.-0-

Фото Максима Гучека