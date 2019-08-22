Следы источников рассылки ложных сообщений об опасности ведут за пределы Беларуси - МВД

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следы источников ложных электронных сообщений об опасности ведут за пределы Беларуси, при этом злоумышленники используют сервисы для сохранения анонимности. Об этом сообщил журналистам замначальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Кирилл Вяткин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Практика показывает, что во всех случаях следы ведут за пределы Республики Беларусь. Поэтому для установления конечной точки совершения противоправного деяния важную роль играет международное взаимодействие правоохранителей различных государств. Исходя из географии противоправных деяний и тех точек, которые были установлены, мы говорим - это сопредельные государства и страны Западной Европы", - сказал Кирилл Вяткин. По его словам, злоумышленники используют Tor, VPN, анонимные сервисы электронной почты, прокси-серверы. Были и случаи использования VoIP-телефонии - преступники старались скрыть свое местонахождение.

В Украине также фиксировались ложные сообщения об опасности от имени группировки Orwell, подобные пришедшим на белорусские адреса электронной почты. МВД Беларуси сотрудничает по данному вопросу с украинскими коллегами.

По словам замначальника главного управления уголовного розыска МВД Максима Свирида, в 2018-2019 годах обозначилась проблема массовых рассылок сообщений об опасности. При этом ни в одном из случаев взрывоопасных объектов обнаружено не было. По всем сообщениям возбуждались уголовные дела по ст. 340 УК (заведомо ложное сообщение об опасности).

Максим Свирид подчеркнул, что игнорировать пришедшее на электронную почту сообщение об опасности нельзя. "Необходимо в соответствии с действующим законодательством обратиться в органы внутренних дел. Мы прибудем к месту происшествия, обследуем, проведем необходимый комплекс первоначальных мероприятий, а наши коллеги - следственные действия", - сказал он.

"При проведении указанных мероприятий действительно задействуется серьезное количество ресурсов - человеческих, материальных. Но мы прекрасно понимаем и осознаем, что безопасность граждан - приоритетное направление нашей деятельности. Поэтому мы готовы, способны, у нас достаточно сил и средств для того, чтобы адекватно отреагировать на поступающую информацию", - подчеркнул правоохранитель.

Он добавил, что все мероприятия проводятся милицией с наименьшими потерями для проверяемых организаций. А говоря о том, стоит ли работникам выходить на улицу на время эвакуации, напомнил, что законодательством предусмотрена административная ответственность за неповиновение требованиям сотрудников органов внутренних дел.

Правоохранители готовы реагировать сразу на несколько сообщений об опасности, обследовать одновременно более десяти объектов. "Органы внутренних дел и наши коллеги обеспечены технически, материально и человеческим ресурсом для того, чтобы адекватно отреагировать на несколько поступивших информаций. За это беспокоиться гражданам нет необходимости", - заключил Максим Свирид.

Как сообщалось, 19 августа Центральный (города Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по фактам заведомо ложных сообщений об опасности (ч.1 ст.340 УК), которые содержали информацию о минировании пяти гостиниц, железнодорожного вокзала и Национального аэропорта Минск. В тот день были эвакуированы более 2 тыс. человек. На местах происшествий работали саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы. Ни на одном из объектов взрывных устройств не было обнаружено. После этого работа гостиниц, железнодорожного вокзала и аэропорта возобновилась.

С начала года Следственным комитетом возбуждено 35 уголовных дел о заведомо ложных сообщениях об опасности. При их расследовании установлены 14 человек, причастных к подобным сообщениям, а по шести уголовным делам уже вынесены обвинительные приговоры.

За заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает с 14 лет. Помимо этого, возмещению подлежат средства, затраченные экстренными службами на проведение специальных действий и проверочных мероприятий.-0-