Случайная знакомая обокрала бобруйчанина на железнодорожном вокзале в Гомеле

1 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Случайная знакомая обокрала жителя Бобруйска на железнодорожном вокзале в Гомеле, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Возвращаясь с заработков из Брянской области, 32-летний житель Бобруйска сделал остановку для пересадки в Гомеле. В ожидании состава он познакомился с двумя сестрами из Калинковичей, которые прибыли в областной центр на судебное заседание. Беседа продолжилась за спиртным.

Затем гастарбайтер заказал такси для дам, которые вдруг поняли, что опаздывают в суд. Служба охраны не пропустила нетрезвых женщин на заседание, переписав их паспортные данные. Вернувшись на вокзал, компания коротала время за импровизированным застольем. "В какой-то момент одна из сестер потребовала кошелек мужчины. Якобы на хранение, ведь тот был прилично подшофе", - уточнили правоохранители. Перед посадкой кошелек она вернула.

Позже нетрезвый мужчина попал в поле зрения патрульных милиционеров. "Перед составлением административного протокола за нахождение в пьяном виде в общественном месте произвели досмотр мужчины. Пересчитали и наличность в кошельке. В этот момент бобруйчанин заявил, что не хватает пятитысячной купюры (банка РФ). Сказал, что его обокрали девушки из дизель-поезда", - рассказали в УВД.

Оперативники уголовного розыска установили паспортные данные и адрес случайных знакомых. 26-летнюю девушку задержали уже дома. Российские деньги она успела обменять на белорусские рубли и часть потратила на спиртное.

Гомельский городской отдел СК Беларуси возбудил уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного Кодекса Беларуси (кража).-0-