Служба такси в Гомеле выплачивала зарплату в конвертах

14 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Инспекция МНС по Советскому району Гомеля при камеральном контроле организации, которая занимается перевозкой пассажиров, установила факты, когда компания скрывала наличную выручку, не исчисляла и не перечисляла в бюджет подоходный налог, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Евгений Стригалев.

Для перевозки пассажиров организация использовала 94 автомобиля такси. В 2020-м и первом полугодии этого года таксисты принимали наличные от пассажиров без использования кассового оборудования. По словам Евгения Стригалева, полученная наличная выручка не учитывалась для исчисления налогов, ее руководитель предприятия использовал на выплату заработной платы в конвертах.

В организацию направили уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет подоходный налог с физлиц. С сумм заработной платы в конверте перевозчик исчислил подоходный налог в Br104,8 тыс.

Кроме того, в уведомлении плательщику предъявлены НДС и налог при УСН по сокрытым доходам в общей сумме Br46,7 тыс. Плательщик согласился с доводами инспекции и добровольно исполнил налоговые обязательства.-0-