Служебная собака в Мозыре помогла задержать хулиганов

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре служебная собака Департамента охраны МВД помогла задержать хулиганов, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей МВД.

В конце декабря 44-летний житель Мозыря поздно вечером находился дома со своей семьей. Услышав шум в подъезде, мужчина вышел на лестничную площадку. На ступеньках сидели двое подростков, они слушали музыку и громко разговаривали. На просьбу вести себя тише или уйти на улицу, молодые люди отреагировали агрессивно, завязалась драка. Подростки нанесли мужчине не менее пяти ударов ногами в лицо и скрылись.

По звонку потерпевшего на линию 102 приехал наряд Департамента охраны со служебной собакой по кличке Альф. Пес взял след и примерно через 800 м привел милиционеров к квартире одного из нападавших. Чуть позже и второго обнаружили по месту жительства.

Подростки оказались учащимися местного ПТУ, им 16 и 17 лет. Один из них состоит на учете в ИДН.

Фото УИОС МВД

Материалы проверки переданы следователям. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело за хулиганство.-0-