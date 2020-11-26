Сморгонские пограничники обнаружили в автовозе патроны

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Каменный Лог" сморгонские пограничники задержали автовоз с патронами. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

С начала месяца это уже не первая попытка нелегального перемещения запрещенных предметов из Литвы на автовозе. "Утром 25 ноября при осмотре прицепа-платформы грузовика Scania, перевозившего легковые авто, служебный пес указал на Jeep. Благодаря острому чутью овчарки под задним сиденьем внедорожника были обнаружены 34 патрона калибра 9 мм", - рассказали в ГПК.

Иномарка задержана и оставлена в пункте пропуска, боеприпасы изъяты для проведения экспертизы. Начата проверка в рамках Уголовно-процессуального кодекса.-0-