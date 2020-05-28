Сморгонские правоохранители по горячим следам раскрыли крупную кражу

28 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Сотрудники уголовного розыска Сморгонского райотдела милиции по горячим следам раскрыли кражу, совершенную в особо крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Житель одной из деревень района в обед приехал домой. Внутри был беспорядок. Пропали и все сбережения 53-летнего мужчины. Он обратился за помощью в милицию.

"В раскрытии кражи были задействованы значительные силы отдела внутренних дел: оперативники уголовного розыска, участковые инспекторы, сотрудники патрульно-постовой службы милиции. В течение суток удалось выйти на след злоумышленников", - рассказали в милиции.

Ими оказались двое местных жителей 20 и 26 лет. Один из них приятельствует с сыном потерпевшего, от которого и узнал, что в доме есть деньги. Он нашел исполнителя, снабдил его необходимой информацией, а после преступления забрал себе значительную часть похищенных денег.

Сейчас противоправным деяниям молодых людей дается правовая оценка. Возбуждено уголовное дело. Практически все похищенное изъято.-0-