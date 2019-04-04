Снаряд времен войны нашли на мехдворе в Ивановском районе

4 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе на территории сельхозпредприятия обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.

На мехдворе ОАО в деревне Снитово 3 апреля примерно в 18.50 во время земляных работ был обнаружен предмет, похожий на боеприпас. О находке рабочие сообщили правоохранителям. Специалисты определили, что это артиллеристский снаряд, который пролежал в грунте более 70 лет.

На место происшествия из Бреста выехала саперно-пиротехническая группа в/ч 5526. Боеприпас будет уничтожен.-0-