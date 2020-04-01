Солдат на Ружанском полигоне погиб из-за упавшего дерева

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солдат на Ружанском полигоне в Брестской области погиб из-за упавшего дерева. Такую информацию на своей странице в Facebook разместила официальный представитель Министерства обороны Беларуси Наталья Гаврусик, сообщает БЕЛТА.

В Минобороны отмечают, что следователи сейчас проводят проверку и военное ведомство не является правообладателем информации. "Все, что мы можем сказать, - подразделение находилось на полевом выходе. Военнослужащие оборудовали так называемую дневку и, вероятнее всего, рубили дерево для того, чтобы организовать обогрев. Падение дерева и стало причиной гибели военнослужащего. Причины и точные обстоятельства несчастного случая выяснит следствие", - проинформировала Наталья Гаврусик.

"Мы просим средства массовой информации не распространять недостоверные сведения и помнить об этической стороне вопроса. Несомненно, военное ведомство окажет всю необходимую помощь семье военнослужащего", - подчеркнула она.

Как сообщалось, 31 марта на Ружанском полигоне в Брестской области в результате нарушения требований безопасности рядовой получил травму, несовместимую с жизнью. Он проходил службу с мая 2019 года. Министерство обороны выразило соболезнования родным и близким рядового.-0-