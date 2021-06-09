9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорчанин приобрел по заниженной цене автомобиль, который оказался краденым. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В августе 2020 года житель Солигорска за крайне низкую цену приобрел у незнакомого мужчины автомобиль "Опель". Продавец заверял, что автомобиль принадлежит его родственнику и будущее переоформление не станет проблемой. Поверив незнакомцу, мужчина обменял деньги на автомобиль с документами. Дальнейшего обещанного переоформления так и не последовало, однако в июне 2021 года автомобиля он лишился. Как оказалось, транспортное средство имеет другого законного владельца, которому автомобиль и возвращен", - отметили в УВД.

Как рассказали правоохранители, в августе 2020 года жительница Солигорска 1978 года рождения продавала принадлежащий ей автомобиль "Опель Вектра". За $3300 его согласился приобрести ее знакомый 1990 года рождения, но при условии рассрочки платежа. Сделку граждане надлежащим образом не оформили. Получив в обмен на обещания будущей оплаты документы и ключи от автомобиля, покупатель уехал и вскоре перестал выходить на связь. Как было установлено, автомобиль был продан также без переоформления в тот же день. Для того чтобы сбыть его быстро, мужчина продал его по очень заниженной цене.

В мае 2021 года, когда горожанке стало ясно, что она стала жертвой обмана, она обратилась в милицию за помощью. Оперативники уголовного розыска отыскали ее автомобиль, в отношении афериста 6 июня возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 УК (мошенничество). Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, злостное уклонение от отбытия наказания в виде исправительных работ, мошенничество и невыполнение требований превентивного надзора.

"Куплю-продажу автомобиля можно оформить несколькими способами. Наиболее популярные - оформление и регистрация договора в ГАИ и приобретение по счету-справке. Счет-справка - документ строгой отчетности, фактически заменяющий договор купли-продажи. Он подтверждает приобретение автомобиля, по нему покупатель может поставить машину на учет. Счет-справку могут оформлять юридические лица и индивидуальные предприниматели, специализирующиеся на продаже автомобилей. При составлении счета-справки, если купля-продажа происходит между физическими лицами, должны присутствовать и продавец, и покупатель. Но даже здесь присутствует определенный риск: некоторые недобросовестные предприниматели берутся оформлять справки без личного присутствия собственника машины по ксерокопии его паспорта. Позже такой документ может быть признан недействительным", - добавили правоохранители.-0-