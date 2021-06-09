Солнечный зайчик стал причиной пожара в Лиде

9 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Судебные эксперты-пожаротехники объяснили, как солнечный зайчик мог стать причиной пожара. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УГКСЭ по Гродненской области Елена Мисюкевич.

Пожар в одной из комнат на 11 этаже общежития в Лиде произошел еще в апреле. Хозяин комнаты был в это время на работе. Запах гари почувствовал сосед, который и вызвал спасателей. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Люди не пострадали, огонь лишь повредил деревянный подоконник и стол.

В тот день была солнечная погода, а на окне стояла банка с водой. По предварительной версии, возгорание вызвали солнечные лучи, сфокусировавшиеся на поверхности деревянного стола. Для установления технической причины пожара назначили судебную пожарно-техническую экспертизу в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области.

"Установлено, что в данном случае сочетались несколько условий, которые и привели к пожару. Это и наличие солнечных лучей, и предмет, способный фокусировать их, и горючий материал - поверхность деревянного стола. В точке фокусирования солнечных лучей температура постепенно увеличивалась и достигла температуры самовоспламенения материала. В экспертной практике такие происшествия встречаются редко, но, как видим, исключать их не стоит", - отметил заместитель начальника управления специальных экспертиз УГКСЭ по Гродненской области подполковник юстиции Денис Крапивницкий.

Похожий случай произошел в прошлом году в поселке Юратишки Ивьевского района. Женщина оставила трехлитровую банку с водой на ступеньках веранды своего дома и ушла. На дым обратил внимание проезжающий мимо человек, который и вызвал МЧС. Причиной пожара стали солнечные лучи, которые сфокусировались на поверхности деревянной обшивки веранды дома через наполненную водой банку.

В этом году судебными экспертами управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области проведено более 90 пожарно-технических экспертиз. Как показывает практика, наиболее частая причина пожаров - это беспечность людей при использовании источников открытого огня, в том числе курении, пользовании мангалами или кострами. Также распространенной причиной возникновения пожаров остаются неисправности или несоблюдение правил эксплуатации электротехнических устройств в электрических сетях.-0-