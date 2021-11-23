23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сосед по квартире похитил у минчанина $800 и расплатился ими за взятый в рассрочку телефон. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Во Фрунзенское РУВД Минска обратился 26-летний житель столицы, у которого дома пропали $800. Оперативники отдела уголовного розыска провели проверку и выяснили, что недавно такая сумма поступила на счет соседа заявителя, с которым они вместе снимали квартиру. 25-летний мужчина не стал отрицать причастность к преступлению. Он пояснил, что вошел в комнату соседа, когда того не было дома, осмотрел его личные вещи и в шкафу нашел бутылку для спортивного питания, в которой тот хранил сбережения. Парень положил их на свой счет и картой расплатился по договору рассрочки за телефон", - рассказали в ГУВД.

В отношении неработающего жителя столицы возбуждено уголовное дело по факту кражи.

"Милиция напоминает: будьте внимательнее к своему имуществу. Храните ценные вещи и деньги в банке или в надежном месте под замком. Практика показывает, что преступники находят даже те ценности, которые были спрятаны в необычных местах: в диванах, холодильниках, сливных баках, предметах быта вроде пластиковых бутылок или обуви", - добавили правоохранители.-0-