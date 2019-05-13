Сосед в маске пытался ограбить пенсионерку в Молодечно

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно в квартиру пенсионерки пытался ворваться мужчина в маске, его задержали. Об этом БЕЛТА сообщили в Молодечненском РОВД.

Сообщение об инциденте на линию 102 поступило утром 10 мая. Женщина сообщила, что мужчина в маске пытался войти в ее квартиру, но убежал, когда удалось сорвать маску с его головы. В нападавшем женщина узнала своего соседа. На место происшествия незамедлительно выехали правоохранители.

Мужчина заперся в своей квартире, дверь милиционерам он не открывал. "Около двух часов злоумышленник был блокирован нарядом отдела Департамента охраны. В работу включились сотрудники ОМОНа. Силовики штурмом взяли квартиру дебошира. Его задержали и доставили в Молодечненский РОВД для дальнейших разбирательств, - рассказали в УВД. - По словам самого фигуранта, он хотел попасть в квартиру соседки, снять маску и попросить денег, думал, что иначе его не впустят. После неудачного визита вернулся домой и лег спать. Когда увидел за окнами сотрудников правоохранительных органов, попытался избавиться от главной улики - смыть маску в унитаз. На момент задержания мужчина был нетрезв".

Квартира 68-летней женщины расположена на четвертом этаже. Нерадивый сосед живет на первом. "На образ жизни 43-летнего мужчины сетуют все местные жители - злоупотребляет спиртным и постоянно просит деньги. На этот раз катализатором противоправных действий, вероятно, выступил алкоголь, - отметили в РОВД. - В то утро мужчина собирался зайти к пенсионерке, чтобы снова попросить денег. Но вспомнил, что долго не отдавал ей шесть рублей и подумал, что по-хорошему вряд ли удастся поговорить. Поэтому мужчина прихватил маску". По голосу за дверью женщина узнала соседа. Когда же хозяйка открыла дверь, то увидела мужчину в черной маске. По словам пенсионерки, он попытался войти в квартиру, толкнул ее, а когда она сумела сорвать маску, то убежал. Женщина тут же позвонила в милицию. Свидетелем инцидента стала дочь хозяйки, которая видела, как злоумышленник выбегал из коридора на лестничную площадку. В руках у соседа она заметила некий металлический предмет, но узнать на расстоянии его не смогла. К тому же на тот момент в коридоре не было освещения.

По данному факту проходит проверка, действиям задержанного будет дана правовая оценка.-0-