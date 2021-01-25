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25 января 2021, 12:32

Состояние пострадавшего на ул.Советской в Минске по-прежнему крайне тяжелое - Минздрав

Фото из архива
Фото из архива

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние пострадавшего на улице Советской по-прежнему крайне тяжелое, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Мужчина находится в Республиканском ожоговом центре в БСМП. Врачи диагностировали у него ожоги различной степени тяжести - до 72%. Проводятся все необходимые мероприятия по лечению", - уточняет пресс-служба.

По данным следствия, днем 22 января 35-летний мужчина напротив здания, расположенного на улице Советской в Минске, облил себя неустановленной жидкостью, после чего поджег. Охваченный пламенем мужчина был потушен, а после госпитализирован.-0-

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