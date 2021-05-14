Сотрудники милиции возле Дома правосудия задержали 14 человек

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции сегодня возле Дома правосудия задержали 14 человек, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня около 11.00 возле Дома правосудия сотрудники милиции задержали 14 человек, которые не выполнили законные требования сотрудников милиции. Правоохранители неоднократно предупреждали собравшихся о незаконности проведения массовых мероприятий и просили разойтись. Граждане доставлены в территориальное РУВД Минска для разбирательства", - рассказали в ведомстве.

ГУВД Мингорисполкома предупреждает об административной и уголовной ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий.-0-