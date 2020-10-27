Сотрудники наркоконтроля пресекли крупный канал поставки наркотиков из России в Беларусь

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками наркоконтроля ГУВД Мингорисполкома совместно с коллегами из Ленинского РУВД Минска и правоохранителями из УВД Витебского облисполкома пресечен крупный канал поставки наркотиков с территории России. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Наркоторговца правоохранители задержали с поличным в момент, когда тот пытался пересечь границу объездными путями. В автомобиле у 32-летнего россиянина обнаружили около 1250 г альфа-PVP, 2 кг мефедрона, а также светошумовой пистолет. Мужчина признался, что привез крупную партию запрещенных веществ по поручению куратора из интернет-магазина по продаже наркотиков. Психотропные вещества предназначались для более мелких курьеров, которые в последующем их бы расфасовали и распространили на территории Беларуси.

"В ходе разбирательств было установлено, что это не первый визит наркоторговца. На протяжении месяца мужчина посещал Беларусь и делал крупные закладки. Следует отметить, что в последующем милиционеры задержали еще четверых сбытчиков наркотических средств, которые работали мелкими курьерами на тот же интернет-магазин. Известно, что молодые люди занимались расфасовкой оптовых кладов на мелкие закладки для последующей реализации", - рассказали в ГУВД.

В настоящий момент устанавливаются все лица, причастные к незаконному обороту наркотиков. Материалы проверки переданы в УСК по Витебской области, где действиям мужчин дана правовая оценка.-0-