Сотрудники Рогачевского лесхоза создавали в отчетах видимость успешной работы

6 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следователи райотдела СК возбудили уголовное дело в отношении четверых должностных лиц Рогачевского лесхоза по ч.3 ст.424 УК (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Подозреваемыми по делу проходят главный лесничий, начальник отдела лесного хозяйства и лесовосстановления, инженер по лесовосстановлению и мелиорации, ведущий инженер по охране и защите леса. Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной Жлобинским межрайонным отделом УДФР КГК.

По версии следствия, чтобы создать видимость успешной работы по выполнению плановых показателей в 2018 году, подозреваемые вносили недостоверные сведения в документацию по инвентаризации участков лесных культур. "В ведомственную отчетность Рогачевского лесхоза, а также в государственную статистическую отчетность внесены недостоверные сведения о фактическом вводе молодых деревьев в категорию ценных лесных насаждений. В официальных документах зафиксированы завышенные цифры о площадях, на которых принялись и выросли до установленных нормативов посаженные в 2011 году саженцы", - рассказали в УСК. На основании этого издавались приказы о премировании работников Рогачевского лесхоза на общую сумму не менее Br100 тыс.

Расследование продолжается.-0-