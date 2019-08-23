Сотрудница погранслужбы в "Каменном Логе" спасла жизнь россиянке

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Каменный Лог" сотрудница погранслужбы спасла жизнь пересекавшей границу женщине. Такая информация размещена на портале Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

Во время пограничного контроля 67-летняя гражданка России почувствовала резкое недомогание: начала терять сознание и задыхаться. Никто из оказавшихся рядом не знал, как правильно действовать в такой ситуации.

На помощь пришла контролер 1-й категории отделения пограничного контроля "Каменный Лог" прапорщик Татьяна Головская, которая проверяла документы у пересекающих границу граждан. Она оказала первую медицинскую помощь - женщина стала приходить в себя.

Вскоре россиянку осмотрели врачи Ошмянской центральной районной больницы, которые прибыли на место. Состояние было удовлетворительным, угроза жизни миновала.-0-