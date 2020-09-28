28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совершено разбойное нападение на пункт обмена валют в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 24 сентября в 11.20 к помещению одного из пунктов обмена валют во Фрунзенском районе подошел неизвестный. Дождавшись, когда кассир выйдет из пункта на перерыв, он подошел к ней и, угрожая предметом, похожим на взрывное устройство, потребовал передать деньги из кассы. Забежав обратно в помещение, работница банка нажала на тревожную кнопку. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.207 УК (разбой). Следователи и сотрудники милиции устанавливают личность мужчины.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о нападавшем, просят сообщить в УСК по Минску по телефону 8 (017) 389-55-55. "Следственный комитет обращает внимание: с учетом нынешней обстановки в столице некоторые граждане используют ситуацию в своих целях - для совершения преступления. Будьте осторожны", - добавили в ведомстве.-0-